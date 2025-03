Salute, presentato in Casa Giacobbe il mese di prevenzione del tumore al colon-retto

Casa Giacobbe gremita a Magenta sabato per la presentazione del mese di prevenzione del tumore al colon-retto, organizzato dal Aicit, Salute Donna e Salute Uomo in collaborazione con il Comune di Magenta, qui rappresentato dall'assessore alle Pari opportunità Mariarosa Cuciniello.

Presenti all'evento i referenti magentini delle due associazioni, Mariella Berra per Salute Donna/Uomo e Daniele Bolzonella per Aicit, che hanno fatto da anfitrioni per gli ospiti che si sono succeduti durante la mattinata; primo fra tutti il campione paraolimpico Simone Barlaam il quale ha prestato volentieri il suo volto per questa nobile iniziativa. Questo il commento del presidente di Aicit Bolzonella sulla collaborazione con Salute Donna:

"Da quando abbiamo potuto collaborare con Salute Donna e Salute Uomo la nostra attività è diventata più incisiva, abbiamo potuto donare delle apparecchiature finalizzate alle necessità della popolazione e credo che in questo modo il lavoro di Aicit sia diventato un po' più capillare. Crediamo molto nei giovani e lo dimostriamo con borse di studio per giovani medici e stiamo organizzando attività con studenti delle superiori."

Tanti i professionisti sanitari che hanno poi preso parola per illustrare i benefici della prevenzione del tumore al colon-retto, a partire dal direttore del reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale Fornaroli di Magenta Camillo Leonardo Bertoglio fino ai dirigenti medici Vincenza Paola Dinuzzi, Chiara Radice, Laura Balzarotti e Umberto Rivolta. Quest'ultimo ha inoltre mostrato una videointervista a due tra lui e un suo paziente che ha affrontato un percorso di cure per la rimozione del tumore in questione.

Nel corso della mattinata Salute Donna ha inoltre presentato i lavori dell'artista Barbara Duré, acquarellista che ha appena avviato una raccolta fondi a favore dell'associazione, devolvendo i proventi della pubblicazione del libro La magia dell'acquarello. In ultimo è intervenuto anche il biologo nutrizionista Fabio Ferrario, che ha spiegato qual è la corretta alimentazione da seguire per prevenire forme tumorali di questo tipo.