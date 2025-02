Salute, per San Valentino apre al pubblico la Cardiologia del Fornaroli

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, all’Ospedale Fornaroli di Magenta si svolgerà un’importante iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dalle 14 alle 16 di venerdì 14 febbraio i cittadini interessati potranno accedere direttamente e gratuitamente agli ambulatori del blocco cardiologico dell’Ospedale, siti al quarto piano, e interloquire con i medici per la lettura degli esami, l’analisi dei fattori di rischio, avere indicazioni sulla prevenzione delle patologie cardiache e in sostanza porre tutte le domande necessarie. Così ha commentato la dottoressa Alessandra Russo, Direttore Cardiologia e Utic dell’ospedale di Magenta:

"Il giorno di San Valentino è una data importante per pensare davvero al benessere del cuore e i nostri cardiologi saranno a disposizione dei cittadini nell’ambito di questa iniziativa sviluppata in sinergia fra la struttura ospedaliera e il territorio. A noi interessa davvero la salute delle persone e siamo convinti che la prevenzione sia fondamentale per proteggere il nostro sistema cardiovascolare".

L’iniziativa magentina rientra nella campagna nazionale di sensibilizzazione denominata Cardiologie aperte 2025, promossa dalla Fondazione Per il tuo cuore e dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Il Direttore Generale Francesco Laurelli ha così sottolineato l'importanza dell'iniziativa:

"La nostra ASST è sempre in prima linea per rispondere ai bisogni di salute delle persone in termini di cura e di educazione al “vivere sano”. Iniziative come questa, e come le altre realizzate dalla nostra Azienda, sono particolarmente utili ed efficaci per accrescere la consapevolezza e la cultura della prevenzione. Confidiamo pertanto in una forte adesione da parte della popolazione".