In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ricorrenza istituita con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione della comunità internazionale sulla promozione del benessere fisico e mentale, l’Associazione Il Sole Nel Cuore, il Centro Diurno di Legnano e il progetto TR89 (Lavoro di rete e inclusione sociale insieme agli ESP) organizzano domenica 6 ottobre la 2^edizione di “SemMingaMatt”; l'evento si terrà presso l’area verde del CPS di Legnano via Ronchi, 103.

Salute mentale: domenica la seconda edizione di "SemMingamatt"

Una iniziativa a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, nel nome di Marco Cavallo.

Marco Cavallo, prima di essere un’opera d’arte, è stato un cavallo vero che portava avanti e indietro, all’interno delle mura del manicomio, la biancheria delle persone internate. Giunta la vecchiaia, sarebbe dovuto essere soppresso ma, grazie a una lettera inoltrata alla Provincia di Trieste da parte delle persone ricoverate e da chi lavorava nella struttura manicomiale, si salvò. Tra gennaio e febbraio del 1973, nacque un’opera in cartapesta di colore blu, realizzata nel laboratorio artistico dell’ospedale psichiatrico di Trieste. L’atto di portarlo all’esterno, attraverso l'abbattimento di un architrave perchè troppo grande, diventò un simbolo della libertà riconquistata con la Legge 180 (Legge Basaglia).

Un cavallo che ancora oggi nitrisce e scalpita davanti a pregiudizi, ingiustizie, banalità e luoghi comuni. È questo il messaggio che gli organizzatori della festa intendono promuovere e per questo hanno pensato di realizzare il Nostro Marco Cavallo presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Legnano.

Tutti sono inviati ad accoglierlo il giorno 3 ottobre alle ore 13,45 all’ingresso principale del Nuovo Ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II alla presenza del dr. G. Bianconi, Direttore di Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASST Ovest Milanese e della dr.ssa L. Ghiringhelli, responsabile del SPDC.

Il programma della giornata

“SemMingaMatt” 2024 prenderà il via il 6 ottobre alle ore 11,00 alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco di Legnano, seguirà la lettura di una fiaba animata a cura dei volontari dell’Associazione

Aiutiamo di Legnano, dal titolo “Marco Cavallo. Il Cavallo dei matti" e l'arrivo di Marco Cavallo che dal SPDC sarà accolto dalla comunità.

Durante la giornata saranno presenti laboratori creativi allestiti dalle associazioni AFAMP, Aiutiamoli, Artigiani del Borgo. Nel pomeriggio si potrà assistere alla Jam Session by Paletta dei Punkreas con la partecipazione di artisti professionisti come Jama Trio, P. Ronchetti (da Stranamente Normali) e musicisti per passione. Animeranno la giornata DJ Max e i gruppi “Coro Aperto” e “Alta Voce” del Centro Diurno di Legnano.

Non mancherà il punto ristoro con un’ottima paella e le immancabili salamella e patatine fritte. Si raccomanda la prenotazione del pranzo come indicato nella locandina.

I collaboratori e i sostenitori dell'iniziativa

Oltre ai già citati collaboratori, saranno impegnati attivamente i volontari della Protezione Civile di Dairago, del Randi Team di Arconate e delle contrade legnanesi di San Magno e sant’Erasmo. Saranno presenti circa trenta studenti del Liceo Cavalleri di Parabiago.

Tra i sostenitori si ricordano la Fondazione degli Ospedali Abbiategrasso-Cuggiono-Legnano Magenta, la Protezione Civile di Cerro Maggiore, il Centro Sociale "Sandro Pertini" Legnano, lo Spazio Incontro Canazza Legnano, la Cooperativa Sociale Il Fiore di Magenta.

