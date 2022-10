Salute e sicurezza: riprende la campagna di sensibilizzazione

Sabato 15 ottobre 2022 grazie agli "Avistefanesi" tornano le giornate dedicate alla Salute e sicurezza, seguita da altri due incontri dedicati all'uso del defibrillatore.

Salute e sicurezza: gli incontri organizzati da Avis

Gli “AviStefanesi” hanno sempre messo tra i loro principali obiettivi tutte le iniziative che riguardano la Salute e la Sicurezza. Alcune di queste sono diventate appuntamenti fissi e molto richiesti. Come le visite dermatologiche per il controllo dei nei e la prevenzione dei tumori della pelle, o come le visite cardiologiche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Entrambe queste iniziative erano state proposte in primavera ma la numerosità di richieste pervenute hanno “costretto” gli organizzatori a programmare altre date. Per questo motivo Sabato 15 Ottobre ci sarà una nuova giornata di visite dermatologiche per “recuperare” almeno una parte delle richieste che non avevano trovato disponibilità nella campagna primaverile.

L'utilizzo del defibrillatore

Più avanti l’Avis valuterà anche quando “recuperare” almeno una parte degli esclusi dalle visite cardiologiche primaverili. Nel frattempo però gli “AviStefanesi” hanno pensato anche alla sicurezza proponendo l’ennesimo corso sull’uso del Defibrillatore. Anche in questo caso le richieste sono state talmente numerose da costringerli a pianificare due sessioni. La prima delle quali si terrà Domenica 16 Ottobre e la seconda Domenica 13 Novembre. Quest’ultima ha ancora qualche posto disponibile per cui eventuali interessati potrebbero ancora iscriversi scrivendo a santostefanoticino.comunale@avis.it.