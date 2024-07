Un traguardo importante per Salute Donna ODV, che quest'anno celebra il suo 30esimo anniversario. Nata nel 1994 all'interno dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per volontà della Presidente Anna Maria Mancuso, l'associazione ha fatto della prevenzione e del sostegno ai malati oncologici la sua missione.

Salute Donna compie 30 anni, gli auguri dell'Asst Ovest Milanese

Nel corso degli anni, Salute Donna ODV è cresciuta e si è diffusa su tutto il territorio nazionale, diventando un punto di riferimento per la lotta contro il cancro. Un impegno che si è concretizzato anche nella nascita di Salute Uomo, un'associazione gemella dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie oncologiche maschili.

Mercoledì scorso, 10 luglio, la sezione di Magenta di Salute Donna ODV, guidata dalla referente Mariella Berra, ha voluto celebrare questo anniversario con un gesto significativo: la consegna di una targa al Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese, Francesco Laurelli e al Direttore Medico del Presidio Magenta e Abbiategrasso, Chiara Radice.

La targa rappresenta un simbolo del forte legame di collaborazione che lega l'associazione all'ospedale, nato e consolidatosi negli anni grazie al prezioso contributo di medici, infermieri e volontari. Tra questi, la dottoressa Laura Balzarotti, referente scientifica per la sezione di Magenta, ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la sinergia tra Salute Donna e l'ASST Ovest MI. Presenti anche le volontarie Nicoletta Balzarotti, specialista in estetica oncologica, in stretta collaborazione con Chiara Punzi, psicologa e Ines Fior, che si occupa del coordinamento delle attività magentine.

Un nuovo progetto per il benessere delle pazienti oncologiche

Guardando al futuro, Salute Donna ODV non si ferma e continua a progettare nuove iniziative per il benessere dei malati oncologici. In collaborazione con l'Associazione Aicit, la sezione di Magenta ha ideato un nuovo progetto che prenderà il via in autunno.

Il progetto offrirà alle pazienti oncologiche in terapia trattamenti di benessere e bellezza gratuiti, in locali messi a disposizione dall'ospedale.

L'impegno di Salute Donna ODV e la collaborazione con le istituzioni sanitarie locali dimostrano ancora una volta l'importanza di un lavoro di rete per garantire un supporto a 360 gradi ai malati oncologici e alle loro famiglie. Un impegno che, nei prossimi anni, continuerà a essere un punto di riferimento fondamentale per la prevenzione e la cura del cancro.