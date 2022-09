Ritorna anche quest'anno ad Abbiategrasso l'Aperitivo del Leone.

Sale l'attesa per l'Aperitivo del Leone

Giunto alla sua quarta edizione, l'iniziativa è prevista per domani, sabato 1 ottobre, dalle 18 in avanti al El Tabachè in Corso Italia. Grazie alla generosità dei titolari del wine bar di Abbiategrasso, anche quest’anno il sindaco Cesare Nai e alcuni assessori saranno in veste di barman per un evento di solidarietà.

La finalità

L’incasso della serata sarà devoluto all’associazione Portico della solidarietà di Abbiategrasso per sostenere le persone in difficoltà. L’associazione di volontariato Andrea Aziani è nata da un gruppo di amici che da 20 anni condivide l’esperienza caritativa di risposta al bisogno alimentare delle famiglie in difficoltà. Si tratta di un «supermercato solidale» dove è possibile rifornirsi gratuitamente di generi di prima necessità .