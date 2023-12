Saldi invernali 2024: quando iniziano a Milano e provincia

Siete pronti per i saldi invernali 2024? A Milano e provincia, come nel resto della Lombardia, secondo quanto stabilito dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 21 novembre 2023, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il periodo invernale è stata fissata venerdì 5 gennaio 2024.

Saldi invernali 2024

Passato il Natale, fatti i regali, il pensiero va al Capodanno e... ai saldi. Come ogni anno, anche a gennaio 2024 inizia il classico periodo di sconti sull'abbigliamento, ottimo per fare qualche affare soprattutto in tempi di magra.

Anche per quest'anno insomma la Conferenza delle Regioni ha stabilito una data univoca di inizio valida quasi per tutti: si comincia venerdì 5 gennaio 2024.

Diversa più o meno per tutti è la durata, con un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni a scelta. E le modalità.

In Lombardia saldi dal 5 gennaio al 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi (sempre come previsto dall'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/03/2011 e dalla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018 e, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999).

