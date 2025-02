Sala piena per l'incontro con i fotografi delle Frecce tricolori

Sala gremita, a Palazzo Leone da Perego di Legnano, per l'incontro fotografico con le Frecce tricolori organizzato dall'Associarma Legnano e dal Rotary club Ticino con la collaborazione dell'associazione culturale Amici del Reparto sperimentale volo.

L'incontro con i fotografi delle Frecce tricolori ha affascinato Legnano

Nella serata di sabato 8 febbraio, la pioggia e il freddo non hanno fermato il pubblico di appassionati e non, provenienti da tutto il Nord Italia, che ha gremito la Sala Pagani, dove i componenti del Laboratorio fotografico della Pattuglia acrobatica nazionale, introdotti dallo speaker ufficiale delle Frecce tricolori, il maggiore Giovanni Lopresti, hanno presentato e illustrato le più iconiche immagini dal loro ormai trentennale lavoro, comprese quelle del recente tour negli Stati Uniti d'America. Hanno poi risposto alle numerose domande sulle singole foto, sulla loro progettazione e la loro realizzazione. È stato il secondo evento di Legnano mette le ali 2025, il ciclo di conferenze aeronautiche che quest'anno ha come tema "Frecce tricolori: 65 anni in volo e non mostrarli?".

Presenti anche il sindaco Lorenzo Radice e l'assessore Guido Bragato

Oltre alle rappresentanze dei Club Frecce tricolori e sezioni (Aaa Associazione Arma aeronautica) di Lombardia e Piemonte, erano presenti autorità civili e militari, tra le quali il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e l'assessore alla Cultura Guido Bragato, la presidente del Rotary club Ticino Olimpia Mariotti, in rappresentanza del presidente dell'Associarma Legnano il consigliere Giorgio Piccioni, il presidente dell'associazione culturale Amici del Reparto sperimentale volo Bruno Magnani.

Donato al primo cittadino un poster celebrativo della tournée negli Usa

Al termine della serata, dopo i ringraziamenti e riconoscimenti ufficiali, l'Amministrazione comunale e gli organizzatori hanno donato al personale della Pan alcuni omaggi celebrativi dell'evento e dei cento anni di Legnano città. Il Laboratorio fotografico delle Frecce tricolori ha fatto omaggio al sindaco di una propria brochure a edizione limitata e agli organizzatori di un poster celebrativo della tournée americana firmato da tutti i piloti.

