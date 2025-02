Sala consiliare piena per la consegna delle Borse di studio comunali

Giovani protagonisti sabato 22 febbraio nella sala consiliare di piazza Pertini a Vanzaghello. Alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado, studenti frequentanti il secondo anno e successivi delle scuole secondarie di secondo grado, diplomati dalle scuole secondarie di secondo grado e laureati con laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. Gli uni affianco agli altri in occasione della cerimonia di consegna delle Borse di studio comunali, alla presenza del sindaco Arconte Gatti e di altri rappresentanti della Giunta e anche del consigliere regionale della Lombardia e vicepresidente della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità Luca Marrelli.

Il commento

«Questa cerimonia rappresenta un momento di celebrazione e riconoscimento per il duro lavoro, la dedizione e l’impegno che i ragazzi hanno dimostrato durante il percorso scolastico – ha affermato l’assessore all’Istruzione Doris Giugliano – Le Borse di studio non sono soltanto un premio per l’eccellenza didattica, sono anche un riconoscimento del carattere e della determinazione. Ognuno degli alunni rappresenta il futuro della nostra comunità e siamo fieri di poter contribuire al loro percorso educativo».

I premiati

I premi, insieme a una bustina con alcuni semi da coltivare, simbolo di come ciascun ragazzo dovrà coltivare il proprio presente e futuro, sono stati assegnati a: Bernardi Cristiano Stefano, Cracco Martina, Ferrario Francesca, Laini Tamench, Pravato Giulia, Rossi Federica, Succurro Eleonora, Torretta Alice, Zara Diego, Bollini Greta, Cataldo Oliver, Duso Luca, Faustini Noemi, Gabelli Lucia, Gallazzi Giulia, Gariboldi Alice, Lattuada Giulia, Locatelli Chiara, Maggioni Laura, Mahmood Shawal, Maiolo Valentino, Marciano Camilla, Mezzapesa Gaetano, Omamegbe Stephanie, Pandolfo Andrea, Pinelli Federico, Ramponi Giulia, Ramponi Federico, Rossetti Giorgia, Rossi Giulia, Scianna Alessandro Onofrio, Simontacchi Manuel, Stellini Alessandro, Testa Beatrice Sara, Zarli Stefano, Locatelli Davide, Maccagnola Beatrice, Mezzapesa Antonio, Ballico Giorgia, Bianchi Elisa, Es Sounboula Wassin, Fattore Benedetta, Giudici Christian, Magnaghi Veronica, Merlo Claudia, Sanguin Giacomo, Stellini Riccardo, Viganó Alberto, Zerilli Matteo.