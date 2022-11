Sabato open day per il vaccino antinfluenzale

Domani, sabato 26 novembre 2022, dalle 8 alle 14 fino ad esaurimento delle scorte, open day vaccino antinfluenzale organizzato dai medici di famiglia che gestiscono gli hub vaccinali di Basiano, Cernusco sul Naviglio, Magenta e Sant’Angelo Lodigiano.

L'open day per il vaccino antinfluenzale

Domani tutti i cittadini lombardi potranno recarsi agli Hub vaccinali del proprio territorio gestiti dai medici di famiglia per effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Un'iniziativa gratuita e per la quale non c'è bisogno di prenotazione.

"Un’iniziativa concordata con ATS di Milano - ha dichiarato Fiorenzo Corti, medico di famiglia della FIMMG di Milano - Per venire incontro all’esigenza dei pazienti che non si sono ancora vaccinati presso gli studi dei loro medici di famiglia. Prevediamo un aumento dei casi di influenza nelle prossime settimane e questa iniziativa serve a supportare anche i medici di famiglia, che in questi giorni si trovano gli studi strapieni di pazienti".

I centri vaccinali sono organizzati da IML, Iniziativa Medica Lombarda, cooperativa di oltre 700 medici di famiglia operante sul territorio Regionale. Negli hub gestiti da IML, operativi dall’estate scorsa, sono state praticate ad oggi quasi un milione di dosi Covid e antinfluenzali.