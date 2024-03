L’alloggio di via Corbettina a Bareggio, dedicato a Lea Garofalo, ospiterà il progetto “Lo snodo”, a cura di Equa Cooperativa, che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione dell'immobile confiscato alla criminalità e acquisito al patrimonio del Comune.

Sabato l'inaugurazione dell'edificio confiscato alla mafia

In particolare, saranno attivati un centro polispecialistico per la cura e il benessere psicologico e uno spazio per garantire il diritto di visita e di relazione per genitori e figli.