Sabato in piazza i cioccolatini Airc per il sostegno alla ricerca

AIRC sarà presente a Legnano sabato 11 novembre con i cioccolatini a sostegno della ricerca dalla mattina in Piazza San Magno, alle Gallerie Cantoni e in via Mauro Venegoni (portici).

In piazza i cioccolatini Airc della ricerca

Per tutto il mese di novembre I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC informano e sensibilizzano il pubblico sul cancro. Motore della raccolta fondi sul territorio sono i volontari dei Comitati Regionali, che sabato 11 novembre accoglieranno i donatori in circa 2 mila piazze con i Cioccolatini della Ricerca, disponibili per tutto il mese anche su Amazon.it e all’interno delle filiali Banco BPM.

Il cancro resta un’emergenza, il lavoro di scienziati e medici non può subire rallentamenti: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 390.000 nuovi tumori, più di 1000 al giorno. Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di circa 6.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2023, di oltre 137 milioni di euro.

Fondamentale il sostegno da parte di tutti

Per alimentare questo impegno serve uno sforzo corale e il contributo di ognuno è fondamentale per sostenere gli scienziati nello sviluppo di metodi per diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci. C’è un modo semplice e dolce per farlo: raggiungere sabato 11 novembre i volontari AIRC presenti nelle piazze di tutta Italia per ricevere i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione minima di 13 euro, in una nuova ed elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi. Con i Cioccolatini verrà consegnata una preziosa Guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro. Il cioccolato fondente – come emerso da diversi studi – se assunto in modica quantità, può portare alcuni benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.