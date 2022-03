Sabato apre il punto di raccolta per inviare aiuti in Ucraina

La bella iniziativa

Raccolta di beni di prima necessità a Bareggio per aiutare la popolazione ucraina.

Parte sabato 5 marzo 2022 l’iniziativa solidale organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Golfini Rossi onlus di Bareggio presso gli ambulatori comunali di via Marietti 6.

Il punto di raccolta

Il point sarà aperto il lunedì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 10 alle 12. Si raccolgono prodotti per l’igiene personale, prodotti alimentari a lunga conservazione, cibi per l’infanzia, coperte e abbigliamento per adulti e bambini.

Intanto, il sindaco Linda Colombo ha preparato una lettera che sarà inviata a tutti i cittadini ucraini residenti a Bareggio.

“Anzitutto, a nome di tutta la comunità, ho voluto esprimere vicinanza e solidarietà in questo momento di angoscia e di dolore per quanto sta accadendo – ha spiegato il sindaco Colombo -. Quindi, ho ricordato loro che le porte del Municipio sono sempre aperte: la Giunta e gli Uffici sono a disposizione per qualsiasi esigenza”.

La lettera del sindaco alle famiglie ucraine: