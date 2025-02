Sabato 8 marzo a Pero si terrà la festa di Carnevale, con maschere, intrattenimento, musica, dolci e il divertente trenino che sfilerà per le vie cittadine.

Sabato 8 marzo la sfilata del carnevale di Pero

Il ritrovo sarà alle ore 14.30 in largo Solidarietà: da qui partirà il trenino che, insieme alla sfilata, attraverserà Cerchiate e Pero, passando da via F.lli Rosselli, via Cesare Battisti, via Giovanni XXIII, via Figino, via F.lli Bandiera, via Don Sturzo, via Bergamina, via Greppi e via Oratorio per arrivare infine in piazza della Visitazione. Da qui, il trenino ripartirà per accogliere nuovi piccoli passeggeri.

Dalle 15.30, in piazza della Visitazione inizierà la festa con animazione e truccabimbi, musica, intrattenimento, frittelle, zucchero filato e dolciumi e la presentazione delle maschere più divertenti e originali.

L’Assessore e l’Amministrazione comunale ringraziano la Parrocchia della Visitazione per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa e invitano genitori e nonni a partecipare all’evento con i nostri piccoli amici per un momento di condivisione in allegria e spensieratezza.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it