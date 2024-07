Rulli, pennelli e vernice, i genitori di Mazzo al lavoro per dipingere la scuola dei loro figli

Giorni di lavoro volontario per i rappresentanti del comitato genitori della scuola Tommaso Grossi di Mazzo di Rho. Vernice, pennelli, rulli: mamme e papà hanno dedicato il loro tempo libero a ridipingere i locali della scuola.

Un lavoro di squadra apprezzato dall'Amministrazione Comunale

Un lavoro di squadra che è stato molto apprezzato dall’Amministrazione comunale, «Ringraziamo tutti i genitori per la loro straordinaria generosità e per aver dedicato il proprio tempo a beneficio della comunità scolastica». I genitori hanno dipinto l'auditorium, dove il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza di una parete mobile, completata con una scritta di Gep Caserta, e la nuova area immersiva che sta nascendo grazie ai fondi del Pnrr. «Questo gesto di altruismo e senso civico è un esempio ammirevole di partecipazione attiva alla vita della nostra comunità», hanno affermato l’assessore ai Lavori pubblici Emiliana Brognoli e l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi che sono passati a scuola per vedere da vicino l’importante lavoro fatto dai genitori del comitato.

Non è la prima volta che genitori mettono a disposizione il loro tempo libero per tinteggiare le scuole

Non è la prima volta che genitori si rimboccano le maniche e mettono a disposizione il loro tempo libero per tinteggiare le scuole. «Queste iniziative - hanno affermato i due assessori rhodensi - dimostrano come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa portare a risultati positivi per tutti, in questo specifico caso per i ragazzi della scuola Tommaso Grossi».