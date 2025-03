Il mazzo di fiori deposto domenica 23 marzo in corso XX settembre ad Abbiategrasso in memoria di Serafino Dell’Uomo è sparito nello spazio di un giorno e di una notte.

Rubati i fiori deposti in memoria di Serafino Dell'Uomo

"Ci teniamo a segnalare questo gesto meschino alla cittadinanza e a condannare, nella pur vana speranza che atti del genere, di spregio o vandalismo che siano, in futuro non si ripetano più", questo è quanto hanno voluto segnalare le persone che nei giorni scorsi avevano voluto ricordare con un mazzo di fiori la figura di Dell'Uomo in occasione della ricorrenza delle Cinque giornate di Milano.

Gli organizzatori: Baroni Fabio, Bartolomeo Davide, Benassi Alessio, Grittini Edoardo, Lacanu Andrei, La Cara Maria, Mussi Gianluigi, Pecoraro Alessandro, Platti Luca, Veronelli Federico