"Ci hanno rubato l'auto, ma dentro c'era il quaderno che serve a mio figlio di 4 anni, affetto da autismo non verbale, per comunicare. Aiutatemi a ritrovarla".

Rubano l'auto con dentro il materiale di un bimbo autistico: l'appello della mamma per ritrovarla

Questa l'invocazione della vittuonese Vanessa R., 39 anni, che ha lanciato l'appello in questi giorni.

"Mercoledì mattina la nostra auto, l'unica che abbiamo in famiglia, una Mazda da 7 posti, ci è stata rubata in via Cilea a Milano, proprio di fronte alla motorizzazione", ha raccontato la vittuonese.

Nell’auto c’erano il passeggino del bimbo, la sua "agenda visiva" che gli serve per comunicare e un seggiolino adatto alla sua neurodiversità, ma anche i documenti con la sua storia clinica.

"Lancio un appello a chi l'ha rubata o a chi dovesse vederla - ha concluso Vanessa - Chiamatemi o avvisate le Forze dell'ordine, per noi è molto importante".

La targa dell’auto è DS471HN. Chi avesse informazioni può chiamare il 338.8302257