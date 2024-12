Sempre più famiglie si trovano nella necessità di cercare servizi di assistenza per anziani che possano essere forniti direttamente a casa. In Lombardia, questo è possibile grazie al servizio RSA Aperta erogato dalle Residenze Il Gelso e Orchidea.

Rsa aperta e l'assistenza domiciliare in Lombardia per gli anziani

Il progetto, finanziato dalla Regione Lombardia, permette di ricevere prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato nella comodità della propria abitazione, mantenendo così le abitudini dell'anziano e la vicinanza dei familiari. Il servizio è rivolto a persone affette da demenza o con invalidità civile riconosciuta al 100% ed è accessibile senza requisiti di reddito e senza impegnativa.

Abbiamo incontrato il Sig. Vincenzo Palone nella sua casa alle porte di Milano, insieme alla moglie e alla figlia Rosa, per farci raccontare la loro esperienza con il servizio RSA Aperta. Il sig. Vincenzo usufruisce del servizio da quasi un anno e la famiglia ne è venuta a conoscenza quasi per caso. "Mio padre aveva un forte bisogno di assistenza al domicilio da parte di personale specializzato" racconta Rosa. "Per noi era davvero impegnativo muoversi, mio padre si stressava e stancava molto. Cercavamo un servizio che fosse professionale e sicuro non solo nell'ambito psicomotorio, ma anche in quello educativo e ricreativo".

La famiglia ha trovato nel servizio RSA Aperta una soluzione ideale. "Abbiamo trovato questo servizio e non riusciamo più a farne a meno" continua Rosa. "Il nostro angelo si chiama Giulia ed è la fisiochinesiterapista di mio padre. Viene due volte a settimana a casa nostra, papà quando la vede si illumina! Riescono a fare molta attività, direttamente nel nostro salotto di casa, allestito con tutti gli attrezzi da palestra necessari".

Lo scorso anno, al rientro dalle vacanze estive, Giulia è rimasta molto colpita dai progressi del sig. Vincenzo, che aveva ricominciato a camminare in autonomia.

Un servizio che può fare la differenza

Scegliere di affidarsi al servizio RSA Aperta può fare la differenza nella vita di molte famiglie, offrendo la possibilità di ricevere assistenza qualificata direttamente a casa, evitando lo stress e la fatica degli spostamenti per le persone anziane o con difficoltà motorie. Professionisti come Giulia instaurano un rapporto di fiducia con i pazienti, contribuendo al loro benessere emotivo oltre che fisico. I miglioramenti nell'autonomia personale sono concreti e visibili, e la combinazione di competenza professionale ed empatia da parte del personale crea un ambiente di cura positivo e rassicurante per l'intera famiglia.

La testimonianza della famiglia Palone è la prova più evidente dell'efficacia e dell'importanza di questo supporto, un'esperienza che riempie il cuore di speranza e gratitudine, sapendo che esiste un servizio così dedicato e premuroso, capace di trasformare la vita quotidiana in un percorso di crescita e miglioramento continuo.

A chi è rivolto il servizio

La Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 7769 del 17.01.2018 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili”, ha dato continuità alle misure attivate a protezione dei settori della popolazione colpiti da gravi fragilità. Tra queste misure, figura “RSA Aperta”, che si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente socio-sanitaria, erogati da RSA accreditate con la messa a disposizione di operatori qualificati a sostegno della domiciliarità.

I destinatari della misura domiciliare di RSA Aperta sono tutti coloro che risiedono nei Comuni che afferiscono alle ASST Rhodense e ASST Ovest Milano, ovvero:

ASST Rhodense: Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago.

ASST Ovest Milano: ovvero tutti i Comuni che afferiscono ai distretti Magentino, Abbiatense, Legnanese e Castanese.

Come accedere al servizio RSA Aperta

Per ricevere informazioni e usufruire delle prestazioni di assistenza domiciliare, è possibile chiamare il numero 02 90119302 o il numero verde 800 661 899. L’équipe valuterà l’idoneità della richiesta e concorderà una visita con il medico di struttura per approfondire i bisogni della persona e programmare un percorso assistenziale che risponda alle esigenze individuali.