Dalla collaborazione tra il Rotary Club “Castellanza”, Fondazione Malattie del Sangue ETS / Ospedale Niguarda di Milano e Fondazione Palio di Legnano ETS nasce un progetto volto alla tutela dell’ambiente e della salute.

Rotary e Fondazione Palio insieme per l'ambiente e le malattie oncoematologiche

Il Rotary Club “Castellanza”, da sempre sensibile a queste tematiche, negli scorsi mesi ha creato una sinergia con FMS, Fondazione Malattie del Sangue, una ETS che nasce nel 1998 per aiutare lo sviluppo del reparto di Ematologia dell’Ospedale Niguarda di Milano.

La Fondazione, da alcuni anni, promuove la raccolta di tappi di bottiglia in plastica e sughero, al fine di trarne fondi volti a supportare i pazienti dell’Ematologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano ed a contribuire alla ricerca contro le malattie oncoematologiche.

Il RC “Castellanza”, su iniziativa di alcuni soci, ha quindi accolto l’idea di attivarsi sul territorio per questo meritorio obiettivo. Come sempre, alla base di ogni nostro progetto vi è la rete. Abbiamo quindi aperto un confronto con Fondazione Palio di Legnano, che, per il tramite del suo CdA, si è subito dimostrata particolarmente sensibile al tema, accogliendo la nostra proposta di coordinare la raccolta dei tappi in occasione della domenica del Palio allo stadio Mari.

La grande raccolta di tappi a scopo benefico

I dati di affluenza degli scorsi anni e l’attuale quadro normativo che vieta la vendita di bottiglie chiuse ad eventi pubblici, crea una situazione ottimale, garantendo l’apporto di svariate migliaia di pezzi, che saranno raccolti dai volontari del “Castellanza” e conferiti nelle strutture di raccolta di FMS ETS.

Un progetto tanto semplice quanto impattante che rafforza lo storico rapporto tra il Rotary Club “Castellanza” ed il mondo del Palio, relazione avviata molti anni fa dal nostro socio Alessandro Centinaio con il Collegio dei Capitani (il dono della gualdrappa al “cavallo atleta” in occasione della Provaccia), che prosegue nell’impegno di molti nostri soci con il proprio agire quotidiano, ma anche con iniziative come queste.

Soddisfazione da parte della presidente di Fondazione Palio di Legnano ETS, Mariapia Garavaglia:

“Fondazione Palio vuole essere sempre più legata al territorio ed alle sue eccellenze. Nel 2024 abbiamo esteso la nostra azione sempre più ai temi culturali ed al benessere. Cercare di ridurre sempre più in nostro impatto ambientale e, allo stesso tempo, sostenere la ricerca contro le patologie oncoematologiche è un ottimo combinato disposto che ci ha spinti ad accettare prontamente l’invito di Rotary e della Fondazione Malattie del Sangue ETS.”

In piena sintonia il presidente Nicola Zeni: