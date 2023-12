Rotary Abbazia regala alle scuole una Digital Board

Contribuirà all’acquisto di una «digital board», una lavagna digitale, la donazione dei buoni scuola che il Rotary Club Morimondo Abbazia ha compiuto a favore dell’Istituto Scolastico Comprensivo «Ada Negri» di Motta Visconti e Besate.

Grazie ai buoni scuola

La consegna del migliaio di buoni scuola raccolti dai soci attraverso la promozione di una celebre società italiana operante nella grande distribuzione organizzata nell’Italia settentrionale e centrale con supermercati e superstore, è avvenuta martedì mattina. Ad accogliere la delegazione del Morimondo, la dirigente scolastica di recente nomina, la dottoressa Antonietta Bianco, e l’insegnante Liliana Maestri, che come addetta alle pubbliche relazioni e delegata alle iniziative a favore della scuola, ha svolto in modo egregio la sua funzione di raccordo con il club Rotary presieduto da Maurizio Arceri.

Innovare la strumentazione didattica

«Siamo molto felici, attraverso questa donazione, di contribuire ad implementare la strumentazione didattica delle scuole di Motta e di Besate, con cui numerosi nostri soci coltivano legami stretti anche affettivi» ha dichiarato Vanessa Locatelli Carnevali, che ha sancito l’atto di amicizia con la canonica consegna alla Scuola del gagliardetto simbolo del club - Il migliaio di buoni scuola raccolti e donati dal Morimondo dovrebbe permettere alla scuola di Motta di acquistare una Digital Board (detta anche smart panel, monitor interattivo o display interattivo), che è un monitor digitale e interattivo di grandi dimensioni con display touch screen, che costituisce oggi uno strumento indispensabile per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche attive. La conoscenza diretta tra i vertici del Morimondo Abbazia e l’ICS con sede a Motta ha gettato nuove basi anche in rapporto al Concorso nazionale «Legalità e cultura dell’etica» promosso da tutti i distretti Rotary italiani e che quest’anno verte sul tema «Intelligenza Artificiale a breve, tra opportunità, rischi e possibili illegalità. Viaggio verso l’ignoto: evoluzione o declino».

Il contest si rivolge alle scuole primarie di secondo grado e alle secondarie, oltre che a universitari e laureati. In palio, tra l’altro, materiale higt tech di alto livello per ognuna delle 4 categorie in cui si articola il concorso: tema (elaborato scritto di massimo 7500 battute), video-spot, manifesto, scatto fotografico. Con la consegna dei buoni scuola l’attività del Rc Morimondo Abbazia si avvia al giro di boa del proprio anno sociale, che è segnato dalla Prenatalizia: festa di gala per lo scambio degli auguri di fine anno, che si è svolta venerdì, in un noto ristorante di Morimondo, con una nutrita partecipazione anche di RotarActiani, cui come di consueto è affidata l’animazione della serata.