Rotary Abbazia in campo con realizzare un padiglione ospedaliero in Senegal

Chiusura estiva all’insegna dell’amicizia per il Rotary Club Morimondo Abbazia, che si è riunito per l’ultima conviviale prima delle vacanze estive.

L’impegno per un Global Grant

L’occasione è stata propizia per fare il punto della situazione ed annunciare gli appuntamenti clou che il club si prepara a mettere in campo sotto la presidenza di Davide Carnevali. La novità principale è la decisione di intraprendere un Global Grant, che nel mondo rotariano è l’equivalente di quello che in ambito sportivo è un oro olimpico. Consiste, in breve, nel compiere un intervento umanitario di carattere internazionale, la cui entità in genere va da un minimo di 30 mila fino a un massimo di 400 mila euro. Già in passato il Morimondo Abbazia ci aveva provato, ma a causa della pandemia era alla fine sfumato il Global Grant da 60 mila euro avviato nel 2019 a favore dell’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo e in partnership con il Rotary club di Casablanca, per formare in Italia, al l policlinico di San Donato Milanese, nuovi cardiochirurghi e altro personale sanitario già attivo in Marocco, attraverso corsi sulle tecniche chirurgiche più all’avanguardia affinché potessero poi curare in patria i bambini cardiopatici di tutto il Magreb. A causa della pandemia, come detto, il progetto è naufragato, pur traducendosi nella devoluzione all’associazione del Prof. Alessandro Frigiola di un consistente assegno utile a finanziare le molteplici attività che nonostante la pandemia ha continuato e continua a svolgere per salvare la vita a tanti bambini cardiopatici in tutto il mondo.

Padiglione ospedaliero in Senegal

Quest’anno il presidente Carnevali ha deciso di riprovarci, pur consapevole che l’impresa è molto impegnativa e che per concludersi necessità di almeno 3 annate rotariane, impegnando pertanto anche i due presidenti che gli succederanno e che sono già stati individuati: Martina Forti e Emiliano Costantini. Entrambi favorevoli al Global Grant da compiere in Senegal, a favore di un ospedale esistente che necessita di un ampliamento e relativo allestimento. Altra novità importante dell’annata appena iniziata è il Service End Polio Now, che il Morimondo ha deciso di trasformare in un Matching Grant: l’offerta del privato aumenta fino a sestuplicare in ragione dei meccanismi di raddoppio a contributo ulteriore che caratterizzano questa tipologia di finanziamento a base volontaria. Una novità che ha entusiasmato i soci del Morimondo, che hanno avuto la possibilità di brindare al futuro del club con l’ottima birra bavarese donata loro dal club gemello tedesco Mühldorf-Waldkraiburg Mussendorf in occasione della visita in Italia dello scorso maggio.