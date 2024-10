Rotary Abbazia: Igor Cassina, campione nello sport e nella vita

Metti a una sera a cena con un campione olimpico, immortalato nella storia della ginnastica alla sbarra come inventore di un movimento mai eseguito prima che porta il suo nome: Igor Cassina. Atleta di fama mondiale oggi speaker Rai e non solo, 47 anni, da Seregno, suo paese d’origine, tra gli anni ’90 a il primo decennio del terzo millennio (si è ritirato dall’agonismo nel 2011) ha dominato per un ventennio le scene della ginnastica alla sbarra, conquistato ogni titolo possibile e ad ogni livello, fino a vincere nel 2004 ad Atene la medaglia d’oro, mai ottenuta prima dall’Italia nella specialità della sbarra. Un campione da record, ma anche un uomo da record, che la scora settimana si è messo a nudo nella prima serata in interclub che il Rotary Club Cairoli ha organizzato in collaborazione con il Rotary Club Morimondo Abbazia.

Medaglia d’oro Atene 2004

L'ospite d'onore è stato proprio il campione olimpico Igor Cassina, medaglia d'oro ad Atene 2004 e ideatore del celebre "Movimento Cassina". Davanti a una platea di circa 60 persone, Cassina ha condiviso riflessioni profonde sul senso della vita, attingendo dalla sua esperienza sportiva. Ha parlato di sogni, sfide, passione, rispetto e gratitudine, sottolineando l'importanza di non giudicare le scelte altruistiche, anche quando queste potrebbero non essere eticamente condivisibili. Oggi, oltre ad essere imprenditore, Cassina è un coach del benessere e ha offerto spunti di riflessione sulla vita: coltivare interessi e mantenere alta l'energia, "sognare tutti i giorni"; adottare un atteggiamento proattivo verso il cambiamento, "se vuoi che le cose cambino, sei tu che devi cambiare" ha detto; e vivere in modo sano e rispettoso, perché "non è ciò che raggiungi nella vita, ma come lo raggiungi" dice. I presidenti dei club, Antonio Gaggianesi e Davide Carnevali, hanno espresso la loro gratitudine a Cassina per i valori significativi trasmessi durante l'incontro.

Nella vita mai dare nulla per scontato