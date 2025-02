Corso BLSD a Rho: Rotaract e Rho Soccorso insieme per salvare vite.

Corso Blsd

Si è svolto presso il Centro Stella Polare il corso BLSD laico, organizzato dal Rotaract Visconteo in collaborazione con P.A. Rho Soccorso. Si tratta dei corsi per imparare ad utilizzare il defibrillatore in caso di emergenze dedicati a operatori non sanitari. Grazie a questa iniziativa, oltre 15 giovani hanno avuto la possibilità di ottenere la certificazione BLSD laico, valida per due anni e necessaria per l’abilitazione all’uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) in caso di emergenza.

Defibrillatore automatico

Il corso, della durata dell'intera mattinata, ha previsto un’ora di teoria seguita da quattro ore di pratica con manichini e defibrillatori, durante le quali i partecipanti hanno appreso le tecniche di massaggio cardiaco efficace e utilizzo del DAE. L’intero ricavato dell'evento promosso dai giovani rotariani è stato devoluto a P.A. Rho Soccorso, organizzazione di volontariato affiliata ad ANPAS Lombardia, che opera nei servizi di emergenza-urgenza in collaborazione con il 112.

Rotaract e Rho Soccorso