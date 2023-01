Rotaract: donati giocattoli ai bambini

Bella l’iniziativa quella promossa dal Rotary Club Abbiategrasso e Rotaract Club Abbiategrasso a favore dei bambini de «Il Melograno. Centro Informazione Nascita e Maternità» (fascia 0-3 anni).

Per donare un sorriso ai bambini

«Un’iniziativa che vuole far felice dei piccoli promossa dai due club abbiatensi – ha precisato Riccardo Magni presidente Rotaract Abbiategrasso 2022-2023 - Tutto è partito qualche anno fa dal Rotary Club di Belgrado, che aveva deciso di raccogliere piccoli regali da donare ai bimbi. Ora l’iniziativa ha accolto un ampio consenso in ogni angolo del pianeta. Il nostro appello era semplice. Aiutaci a rendere questo nuovo anno felice e gioioso per i bambini dell'associazione».

Lo scorso giovedì è stata organizzata la consegna dei doni raccolti.

Rotary e Rotaract insieme

«Nel pomeriggio di giovedì una delegazione Rotary-Rotaract Club Abbiategrasso ha effettuato a “Il Melograno. Centro Informazione Maternità e Nascita” la consegna dei giocattoli ricavati dalla raccolta benefica svoltasi nelle ultime due settimane e destinata ai bimbi – ha raccontato Magni - I due Club abbiatensi desiderano ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che, con entusiasmo, hanno aderito all’iniziativa, garantendo l’ottima riuscita dell’attività di servizio.

Siamo riusciti a dare un sorriso ai bambini dell’associazione, un evento positivo per iniziare il nuovo anno con slancio, grazie soprattutto allo spirito e al contributo di tutti coloro che hanno fatto le donazioni».