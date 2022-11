Rotaract di Bià ad Abbiategusto a sostegno di HEIROS

Nell’ambito della XXII edizione della rassegna enogastronomica Abbiategusto, i giovani del Rotaract Club di Abbiategrasso saranno presenti con il loro stand presso Piazza Castello il 26 e il 27 novembre 2022.

Vendita benefica di panettoni, vini e marmellate

In Piazza Castello dalle 9 alle 19, per effettuare la vendita benefica di panettoni, marmellate, di vino bianco e vino rosso prodotto dalla cooperativa dei “Germogli”, cooperativa nata con lo scopo di reintegrare giovani detenuti del carcere Beccaria in società. Inoltre, grande novità di quest’anno, verrà anche venduto vin brulé grazie alla gentile collaborazione degli Alpini.

Il ricavato a sostegno di Heiros

I fondi raccolti da questa iniziativa saranno destinati al sostegno di HEIROS, associazione che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di arrecare benefici a persone in condizioni di disabilità fisica e psichica in conseguenza di malattie comportanti menomazioni non temporanee e con particolare riferimento al “disturbo autistico”, attraverso lo sviluppo di attività formative, sportive e di promozione della cultura e dell’arte. Siete, dunque, tutti invitati a questa bella iniziativa: i ragazzi del Rotaract vi aspettano!