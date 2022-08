Rosate ha una nuova centenaria: Giuseppina Baroni

Il Comune di Rosate ha celebrato un evento speciale, condiviso poi con tutti i cittadini. Si tratta dell’importante traguardo raggiunto dalla signora Giuseppina Baroni, che ha compiuto i cento anni.

Il compleanno speciale di Giuseppina Baroni, neo centenaria

Per celebrare il significativo centenario, domenica 31 luglio 2022, il primo cittadino Carlo Tarantola, accompagnato da alcuni assessori, ha recato i più sentiti auguri da parte di tutto il paese a casa di Giuseppina, donandole inoltre un omaggio floreale come messaggio in riconoscimento delle sue grandi qualità, in quanto donna grintosa che ha sempre gioito e faticato, facendo della collaborazione con il prossimo la cifra distintiva della sua vita.

Le parole del figlio Tiziano e l'affetto dei cittadini

Ha racontato il figlio Tiziano Razini:

"Mia mamma si è sempre dedicata con cura e affetto ai suoi figli e ai suoi nipoti, anche dopo la morte del mio papà, dopo la quale non si è più risposata, preferendo donare le maggiori attenzioni a noi".

In occasione delle celebrazioni, non sono mancati inoltre i numerosi messaggi d’affetto da parte dei cittadini, che la ricordano anche per i suoi lunghi anni di lavoro svolti come mondariso e mondina, attività che svolgeva con passione e di cui ha ancora una lucida memoria, come ha recentemente raccontato alla consigliera della Lista civica per Rosate Marta Colombo, la quale le ha fatto visita proprio per raccogliere preziose informazioni in merito alle storie e alle canzoni delle mondariso.