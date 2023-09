Rosate: fondi per i danni del maltempo

Si è riunita giovedì pomeriggio 31 agosto 2023 la Giunta Comunale di Rosate che ha deliberato una applicazione urgente dell’avanzo di amministrazione, stanziando 60mila euro che si aggiungono ai 20mila già stanziati dopo l’evento atmosferico del 25 luglio.

Operazioni di messa in sicurezza

Sono stati impegnati così in totale 80mila euro che verranno utilizzati per il taglio e la rimozione delle piante abbattute, e il ripristino degli edifici e delle strutture pubbliche danneggiate dai due devastanti eventi atmosferici che si sono abbattuti sul territorio in due diversi momento nell’arco di un mese. Il 25 luglio e il 26 agosto il maltempo ha provocato ingenti danni nel territorio dell’abbiatense, coinvolgendo molti comuni tra cui quello di Rosate.

L’Amministrazione comunale , guidata dal sindaco Carlo Tarantola, fa sapere che le operazioni di ripristino sono già iniziate: