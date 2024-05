Rosate è Comune leader nel coworking

Un’esperienza pilota di coworking comunale, una realtà da anni a Milano ma di cui ora si sente l’esigenza anche in provincia. Così nel nuovo centro civico Morosini di Rosate è stato dedicato uno spazio anche a freelance e lavoratori di ogni genere che per la loro professione necessitano solo di un computer. Avere uno spazio disponibile al centro civico riduce i costi da sostenere.

“Durante la cerimonia di inaugurazione di questo luogo, inaugurato nel mese di febbraio, avevo detto che a Rosate mancava un luogo come questo”, spiega il primo cittadino Carlo Tarantola. “Mi viene voglia di dire che non solo a Rosate mancava. E infatti abbiamo visto che c'è tanta affluenza e c'è tanta richiesta degli spazi che abbiamo creato all'interno di questa struttura. Per esempio gli spazi di studio e di coworking e quindi abbiamo proprio capito che abbiamo centrato in pieno l'obiettivo: quello di dare ai nostri cittadini e non solo ai nostri cittadini degli spazi dove possono ritrovarsi per fare comunità, ma anche per lavorare, per fare socialità, per trovare dei momenti dove poter svolgere la propria attività in tranquillità”.