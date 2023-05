Rosate dice addio all'ex consigliere comunale Gianni Robecchi

Tutto Rosate dice addio a Gianni Robecchi, classe 1944, personalità di spicco, punta di diamante nel percorso di rinnovamento politico e sociale.

L'addio a Gianni Robecchi

Nel pomeriggio di sabato 6 maggio 2023 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità rosatese Gianni Robecchi, personalità di spicco della vita cittadina, punta di diamante nel percorso di rinnovamento politico e sociale che ha riguardato il Comune di Rosate. Cattolico per fede, ingegnere per professione, politico per vocazione. Una persona perbene, ben oltre quella che può sembrare retorica da commemorazione. Una malattia crudele e immediata ha aggravato in maniera repentina le sue condizioni di salute e sabato pomeriggio Gianni ha perso la vita, lasciando un grande vuoto in tutta la comunità, che lo ricorda con affetto e con grande nostalgia.

Era un punto di riferimento per i cittadini

Robecchi è stato un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini di Rosate, per le Amministrazioni comunali che si sono susseguite e per la Parrocchia, a cui ha dedicato anni e anni di servizio e di partecipazione sincera e appassionata

Classe 1944, ingegnere civile, ha lavorato diversi anni per il Comune di Milano; è stato consigliere comunale a Rosate dal 1978 al 1983, ha quindi optato per un momento di pausa dalla politica, per poi ripresentarsi alle elezioni comunali e divenire assessore, dal 1993 sino al 2001, nelle Amministrazioni Pasi.

Persona di provata fede, ha contribuito in maniera determinante nella Parrocchia di Rosate, grazie alle sue indubbie competenze e insieme al gruppo famiglia, partecipando in maniera diretta ai procedimenti decisionali e pratici della medesima Parrocchia.