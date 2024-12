Rosate: Comune proiettato nell’era digitale

L’Amministrazione a portata di click. Anche il Comune di Rosate entra a far parte della rivoluzione digitale. Presentato , al Centro Civico Morosini, il nuovo portale del Comune, un passo nel futuro grazie alla digitalizzazione di diversi servizi. Ora gli utenti comodamente seduti sul divano di casa potranno compiere diverse operazione con un semplice click dal proprio Pc, tablet e smartphone. Grazie a questo passaggio sono state introdotte funzionalità per rendere più semplice e immediata la comunicazione con il Comune.

Da lunedì Municipium è diventata l'app municipale ufficiale del Comune di Rosate e sostituisce l’app RosApp che non sarà più operativa. L’app è gratuita e si può facilmente scaricarla da App Store o Play Store. Ogni cittadino munito di smartphone o di tablet – sia con sistema operativo iOS che con Android – potrà scaricare l’applicazione ed iniziare la sua esperienza online, rimanendo sempre aggiornato sugli eventi, le news del Comune di Rosate. Grazie ad un sistema di notifiche push, i cittadini saranno aggiornati su eventi e notizie importanti riguardanti il territorio. Il nuovo web site è stato progettato secondo le più recenti linee di guida design.

«Questo importante risultato è stato possibile grazie ai fondi stanziati dalla misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” del Pnrr e alla collaborazione con il gruppo Maggiolini (lo stesso che ha sviluppato la digitalizzazione del Comune di Abbiategrasso che ci ha seguito in questo ambizioso progetto - ha affermato soddisfatto il sindaco Carlo Tarantola – Con questo sforzo abbiamo voluto che il cittadino fosse al centro del progetto, per consentirgli una navigazione più agevole, una ricerca dei contenuti più facile ed un’interazione on line con i servizi del Comune».

Una rivoluzione voluta con forza dall’Amministrazione:

Una lavoro di squadra che ha coinvolto il personale comunale:

«Devo ringraziare i colleghi degli uffici che hanno collaborato alla definizione dei servizi on line. Lo sportello digitale sarà uno dei punti focali di sviluppo anche in futuro, infatti, solo consentendo ai cittadini di interagire con i servizi comunali in modalità digitale si può pensare ad un’Amministrazione moderna e più vicina ai bisogni della cittadinanza - conclude Chiesa – Questo è un passo importante, ma non sarà l’ultimo, il processo di digitalizzazione è ancora lungo e ci vedrà impegnati fino alla fine del nostro mandato»