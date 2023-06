Rosate: bando per assegnazione orti urbani

Entro le 11 del 30 Giugno 2023 potranno essere presentate le domande di assegnazione di alcuni orti urbani presso l’ufficio protocollo del Comune di Rosate. Le domande dovranno essere presentate in forma cartacea oppure via PEC, firmate dal richiedente, e dovranno avere allegata tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e per l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando.

Come saranno gli appezzamenti

Si tratta di appezzamenti di terreno ciascuno della superficie variabile tra 30 e 50 mq collocati in via De Gasperi a lato della via Amburgo, da destinare esclusivamente all’orticoltura secondo le modalità contenute nel bando ed al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Gli appezzamenti sono già disponibili.

Bando e requisiti per l’assegnazione

l modello di bando per richiedere l’orto potrà essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale oppure scaricato dal sito web del Comune di Rosate (www.comune.rosate.mi.it). Possono presentare le domande di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: Residenza anagrafica nel Comune di Rosate da almeno cinque anni; non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto; non avere in proprietà appezzamenti di terreno, comprese le aree pertinenziali agli edifici nel comune di Rosate o comuni confinanti oppure avere appezzamenti ma in questo caso verranno assegnati solo in caso rimangano orti disponibili dopo l’assegnazione a coloro che sono in possesso del suddetto requisito di non possesso.

L’assegnazione degli orti avverrà il 4 luglio 2023.