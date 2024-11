Rosate: 900mila euro per ampliamento mensa

Buone notizie per gli abitanti di Rosate. L’Amministrazione comunale ha partecipato a un Bando Pnrr per le mense scolastiche, ottenendo un finanziamento di 900mila euro per l'ampliamento mensa della scuola dell'infanzia.

Tempi stretti per la realizzazione

Ora inizia la fase progettuale per la realizzazione di questa opera che permetterà ai bambini e agli insegnanti di fare la pausa per il pranzo in un luogo più ampio e confortevole. Grande soddisfazione del sindaco Carlo Tarantola e di tutto il suo staff per il risultato raggiunto.