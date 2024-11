Rogo a Pregnana, tempi lunghi per il recupero

Rogo in centro: il sindaco aggiorna la cittadinanza sulla situazione dopo il devastante incendio di fine agosto.

Incendio a Pregnana

Come spiegato dal primo cittadino di Pregnana, si tratta di un edificio privato che si affaccia sulla piazza della chiesa con negozi al piano terra e residenze al primo piano; una porzione consistente di questo fabbricato è gestita dal Tribunale di Milano a seguito di una procedura fallimentare.

«Dopo aver messo immediatamente in sicurezza il fronte strada, il Comune nelle scorse settimane ha ingiunto ai proprietari di mettere in sicurezza anche gli edifici: l’Amministrazione, qualora i proprietari non intervengano, ha il compito di provvedere in loro sostituzione, rivalendosi poi sugli stessi» spiega Angelo Bosani.

Tempi lunghi

Il Comune può intervenire solo per mettere in sicurezza lo spazio pubblico, garantendo la pubblica incolumità, ma non può intervenire per ricostruire gli edifici, compito che spetta ai rispettivi proprietari. Per due dei tre immobili i proprietari si sono già attivati, mentre per il terzo (quello gestito dal Tribunale) il Comune dovrà intervenire in sostituzione e per questo ha già individuato un ingegnere che redigerà il progetto e un’impresa che lo realizzerà. «Il nostro auspicio è che la ricostruzione possa avvenire il prima possibile, ma siamo purtroppo consapevoli del fatto che proprio la situazione delle proprietà potrebbe causare un’attesa lunga, anche di uno o due anni» prosegue il Sindaco.

Ricostruzione

Un tema importante riguarda le attività commerciali presenti, due delle quali chiuse dal giorno dell’incendio.«Fin dall’inizio abbiamo offerto collaborazione ai proprietari degli immobili e ai gestori delle attività, che sono l’elemento vitale della piazza e che danno occupazione a molte persone» conclude il Sindaco «ci ha fatto piacere che l’ottico abbia potuto riaprire subito nella stessa sede e ora stiamo aiutando il bar tabacchi a riaprire presto nelle vicinanze; il nostro obiettivo è favorire la ricostruzione facendo sì che gli spazi commerciali della piazza possano essere nuovamente utilizzati».