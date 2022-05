Rock biker friends: sabato torna l'appuntamento con musica e moto

L'appuntamento da non perdere

Il ritrovo è previsto per sabato 8 maggio in piazza 11 settembre ad Arese.

Manca pochissimo alla seconda edizione del Festival della moto e della musica organizzato da Rock Biker Friends ad Arese prevista per sabato 8 maggio 2022.

L'appuntamento per gli appassionati di moto

Grande attesa per sabato per vedere anche per le due moto del MotoGP World Champion 2020 e 2021. Dalle 17.30 alle 23.30, in piazza 11 Settembre, sarà possibile assistere al raduno dei bikers e ascoltare musica rock live e stuzzicare qualcosa con lo street food.

"Dopo la giornata di ieri che ha visto l'arrivo delle motociclette per il primo secolo di vita della Moto Guzzi accolte con grande entusiasmo, è un piacere riproporre un'occasione di festa per i nostri cittadini. La ritrovata voglia di stare all'aperto è un bel segnale e sabato 7 maggio ci sarà un nuovo appuntamento per gli appassionati delle due ruote, ma anche dello street food e della musica" - hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l'Assessore a Sport e Tempo libero Roberta Tellini.

Tutte le informazioni per il ritrovo

Il ritrovo per chi partecipa al motoraduno è alle 15.30 in via G. Mattei 45, mentre per coloro che partecipano alla festa l’appuntamento è in piazza dalle 16.00/16.30 fino a tarda sera: per chi non partecipa al motoraduno ed è di Arese, si consiglia di raggiungere la piazza a piedi in quanto l’ingresso all’area è consentito solo alle moto regolarmente iscritte al Rock Biker e provviste di adesivo.

Per info e prenotazioni per il moto raduno: rockbikerarese@gmail.com o telefono 351 7560420