Una mattinata di protesta per ribadire per l'ennesima volta il loro "no" alla superstrada Vigevano-Malpensa. Questo quanto andato in scena ieri, domenica 16 aprile, nel parcheggio del Valleticino a Castellazzo De' Barzi, frazione di Robecco sul Naviglio.

Robecco sul Naviglio: presidio no-tang a Castellazzo

Sono diverse le persone che hanno partecipato all'appuntamento tra cittadini, residenti e persone aderenti al movimento no-tang, che da 20 anni protestano per evitare la realizzazione dell'opera. Proteste che si fanno sempre più attive e presenti dopo gli ultimi ok da parte del Governo per la realizzazione dell'opera.

Nel corso della mattinata i presenti hanno spiegato quello che è il progetto che attraverserà il territorio di Robecco e di tutto l'abbiatense, passando proprio per il parcheggio del Valleticino dove è andata in scena la protesta. La superstrada infatti partirà da Magenta sfilando poi verso Robecco e deviando proprio in direzione Castellazzo de' Barzi. Da lì il tracciato girerà attorno alla frazione robecchese per poi proseguire verso le comunità di Cassinetta di Lugagnano e Albairate.

La testimonianza

Una protesta che proseguirà poi anche nel corso delle prossime settimane, come sottolineato da Paolo Bellati, uno degli esponenti del movimento no-tang: