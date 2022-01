Compleanno speciale

La donna ha ricevuto anche la visita del sindaco Fortunata Barni.

Angela Benardi, classe 1922, martedì 4 gennaio ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata nella sua casa di Robecco dalla sua famiglia e anche dal sindaco Fortunata Barni, che con l’assessore al Welfare Luigi Vadrucci le ha portato un mazzo di fiori.

Robecco in festa per i 100 anni di Angela Benardi

Durante la Seconda guerra mondiale la sua famiglia subì un grave trauma: il fratello Pierino a 17 anni fu imprigionato dai nazifascisti e deportato nel carcere di San Vittore a Milano. Fortunatamente poi fu liberato e fece ritorno a casa. La vita di Angela è scorsa comunque tranquilla, come quella di tante ragazze robecchesi: non aveva ancora 14 anni quando iniziò a lavorare come operaia alla Saffa di Pontenuovo e vi rimase fino alla pensione. In fabbrica Angela ci andava in bicicletta, con qualsiasi clima e questo mezzo è stato il suo compagno per tutta la vita, in bici andava e veniva dal lavoro, ma anche a fare la spesa per tutta la famiglia. L’ha abbandonata solo nel 2018, a seguito di una caduta sul ponte del Naviglio.

Una donna tutta famiglia e lavoro

Il lavoro in fabbrica e la cura dei familiari sono stati per Angela, che non si è mai sposata, la quotidianità. Perse il padre giovane e si occupò della mamma e poi dei nipoti, figli del fratello, che sono il suo orgoglio: Roberto, 57 anni, è addetto all’ambasciata canadese in Vaticano e Fabio, 56 anni, che le è sempre vicino con la moglie Laura e le ha dato la gioia di un bis-nipote Marco. Ad Angela piaceva anche viaggiare e fino a pochi anni fa andava a Roma in treno a trovare il nipote.