Robecco e Casterno salutano nonna Angelina Galbiati

Tutta Robecco ed in particolare la comunità di Casterno è in lacrime per la scomparsa di nonna Angela Galbiati.

Conosciuta da tutti in paese come Angelina, la donna di 103 anni era la robecchese più longeva e si è spenta sabato mattina nella sua casa di Casterno. Avrebbe compiuto 104 anni a fine mese e precisamente il prossimo 30 aprile.

Don Giuseppe Ceruti che la visitava spesso racconta:

«Sabato scorso alle 13.30 mi ha telefonato uno dei figli, dicendomi che la mamma era spirata. So che nell’ultimo anno aveva avuto due ictus, che l’avevano resa fragile e provata fisicamente, ma è stata lucidissima fino a pochi giorni prima dalla scomparsa. Stamattina (oggi, martedì 4 aprile) ho detto al funerale che non bisogna essere tristi per la sua perdita, perché Angelina ha avuto, come tante persone della sua età una vita faticosa, ma lunga e circondata dagli affetti della famiglia, dalle amiche e dai vicini fino all’ultimo. Mi ricordo che Angelina da giovane lavorava alla Saffa come la mia mamma e per arrivare alla fabbrica andavano in bicicletta, o a piedi quando pioveva o nevicava e all’arrivo dovevano far asciugare il cappotto e il grembiule sulle stufe, prima di iniziare il turno. Una vita faticosa e semplice, ma serena, che noi del terzo millennio, abituati a al superfluo, non riusciremmo ad affrontare»