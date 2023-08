Alla fine, Luigi Dameno non ce l’ha fatta. Per tutti, a Robecco, “il Gigi” o “il geometra” ha dovuto arrendersi, dopo aver tanto lottato contro la malattia.

Robecco dice addio a Gigi "il geometra"

Luigi è mancato ieri pomeriggio, martedì 22 agosto 2023, e subito, appena diffusa la notizia, sul web è iniziata la gara dei saluti e delle condoglianze di chi lo aveva conosciuto e anche apprezzato per il suo lavoro all’ufficio tecnico del Comune, sin dai tempi della giunta di Beniamino Merlo e per la passione, comune a tanti robecchesi, per lo sport, corsa e bicicletta.

Classe 1961 lascia la moglie Luisa e due figli, Valentina e Andrea, che si deve sposare ai primi di settembre. I funerali si svolgeranno sabato, 26 agosto, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Robecco.