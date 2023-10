Rivoluzione digitale: le Poste di Ossona chiuse per 2 mesi

Cambiamenti in arrivo per le poste di Ossona, che a causa di imminenti lavori di riammodernamento rimarranno chiuse al pubblico da mercoledì 18 ottobre 2023 fino al 5 dicembre.

Poste chiuse per 2 mesi

Un intervento che rientra nel progetto Polis-Casa dei Servizi Digitali di Poste Italiane, il cui obiettivo è la completa digitalizzazione degli uffici postali nei comuni inferiori ai 15mila abitanti. Tra questi rientra anche l’ufficio di via Baracca, che si aggiunge così a quelli già rinnovati (o in via di rinnovamento) di Sedriano, Boffalora e Motta Visconti.

Le parole del sindaco

Come spiegato dal sindaco Marino Venegoni, nelle nuove poste ossonesi saranno presenti

"installazioni tecnologiche che faciliteranno l'accesso non solo ai servizi strettamente postali (come accaduto fino ad oggi), ma anche al disbrigo delle pratiche comunali e della Pubblica Amministrazione tutta".

A che Uffici Postali rivolgersi

Durante il periodo di chiusura, la corrispondenza in giacenza sarà disponibile alle poste di Casorezzo in via Puccini 1, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale più vicino attivo anche di pomeriggio sarà invece quello di Magenta in via Pusterla 33, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05.