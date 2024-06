Rivincita nerazzurra... durante la Messa

Divertente botta e risposta calcistico nella chiesa parrocchiale di Villa Cortese.

Rivincita nerazzurra dopo la frecciata calcistica del parroco don Maurizio Toia

La fede in Dio accomuna don Maurizio Toia e monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, ma la fede per la squadra del cuore li divide. Il parroco di Villa Cortese, milanista, un anno fa era diventato virale sui social network per la garbata, divertente e goliardica frecciata ai danni degli interisti dopo la sconfitta nella finalissima di Champions League contro il Manchester City. La community Rompipallone, infatti, aveva condiviso le immagini trasmesse sull'account YouTube della parrocchia intitolata a San Vittore Martire.

Con il sorriso sulle labbra, nel suo intervento durante la predica della messa domenicale che seguì la finalissima, il parroco villacortesino aveva detto:

"Mosso da un profondo senso di pietà cristiana ho svuotato le acquasantiere in fondo alla chiesa affinché gli interisti possano versarci dentro le loro lacrime".

A distanza di quasi un anno, però, ecco la rivincita del "popolo nerazzurro" rappresentato dall'importante prelato lombardo, di casa a Villa Cortese. Durante la messa di domenica 26 maggio, officiata proprio dallo stesso don Luca, presente a chiusura del calendario di attività invernali dell'oratorio.

"Il cielo quest'anno ti ha ridato le lacrime con gli interessi. E saluta la capolista"

Monsignor Raimondi, tirando simpaticamente in ballo don Maurizi, ha affermato simpaticamente:

"Mi devo togliere un sassolino con il vostro parroco. Il cielo quest'anno ti ha ridato le lacrime con gli interessi. E saluta la capolista".

E via con lo scroscio di applausi dalla platea della chiesa parrocchiale, a chiusura del siparietto.

Il "derby" tra i due sacerdoti è dilagato oltre i confini di Villa Cortese

Il "derby" giocato tra i due religiosi ha avuto eco anche oltre i confini di Villa Cortese, anche quest'anno: il primo a riproporlo e raccontarlo è stato il giornalista Gianluca Rossi, notoriamente tifo dell'Inter, che ha rimarcato con soddisfazione la "vendetta" del vescovo sul canale YouTube di Inter-News.it.