Ritorno all'asilo per i piccoli vanzaghesi

Una cinquantina di bambini hanno condiviso i vari e variegati momenti della lunga vacanza estiva iniziata a luglio e conclusasi lunedì scorso con grande soddisfazione anche dei genitori e dei nonni dei piccoli frequentanti la scuola dell’infanzia Carlo Collodi.

Ritorno all'asilo

Lunedì 6 settembre i bambini sotto i sei anni di età saranno nuovamente in questo stesso plesso per la frequenza del nuovo anno scolastico 2021-2022. Se per i remigini tutto sarà vissuto per la prima volta, anche i veterani troveranno delle novità negli spazi aperti che circondano l’edificio.

«L’Amministrazione comunale ha fatto rifare i giardinetti di fronte alle aule - ha commentato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Ivano Pravettoni Con l’apporto di nuova terra si è livellato il terreno riportando l’area a una situazione ottimale, andando poi a seminare a prato. Sono stati tagliati o potati gli alberi che in questi anni sono cresciuti dando così un nuovo aspetto ai giardinetti delle aule della scuola dell’infanzia pronti per il rientro dei bimbi».

Lavori e novità

Remigini e veterani troveranno altre novità nei vasti spazi esterni dedicati ai giochi. Questi sono stati ampliati con la collocazione di giochi musicali e sensoriali. Sono stati posizionati tronchi d’albero opportunamente lavorati per diventare strumenti di gioco con la loro facile movimentazione per rotolamento. Sono state piazzate anche delle sedute e tavoli in legno per rendere ancor più confortevole la colorazione di quaderni e disegni da parte dei piccoli alunni. Saranno oltre duecento bambini a sfruttare questi spazi.