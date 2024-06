Ritorno al Pertini per l’Accademia Calcio Vittuone: concesso l’uso di uno dei campi

L’annuncio ufficiale è giunto in questi giorni: da lunedì l’Accademia Calcio Vittuone è tornata ad allenarsi al campo numero due del centro sportivo Sandro Pertini.

L'Accademia Calcio torna a casa

Un ritorno a casa temporaneo per i ragazzi dell’associazione sportiva, che lo scorso settembre erano stati costretti a lasciare il centro a seguito di alcune irregolarità strutturali rilevate durante un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Da allora la società si era trasferita nella vicina Bareggio, continuando tuttavia a mantenere un’interlocuzione con il Comune per il futuro rientro nella struttura vittuonese.

E proprio dall’Amministrazione guidata da Laura Bonfadini è giunta la comunicazione del rientro della società sportiva al Pertini:

«Da qualche tempo l’Accademia è gestita da un nuovo direttivo che ha dimostrato la volontà di superare le difficoltà gestionali del passato, rientrando del debito verso il Comune e accogliendo le richieste dell’Amministrazione. A fronte di queste intese è stato concesso l’uso dell’unico campo fruibile».

Dal Comune precisano tuttavia che sullo stesso resta inibita qualsiasi manifestazione pubblica e non è consentito nemmeno l’accesso del pubblico. Potranno quindi entrare solo gli atleti iscritti al solo scopo di allenarsi per le partite.

Concesso un campo solo per gli allenamenti

Inoltre i ragazzi dell’Accademia Calcio potranno usufruire del campo numero due esclusivamente per gli allenamenti in orario diurno. La convenzione temporanea non prevede infatti la fornitura di energia elettrica e nemmeno di qualsiasi altra struttura presente nel centro oltre al campo in sé. Resta interdetto in questo senso ad esempio l’utilizzo degli spogliatoi, che restano ad oggi non ancora agibili così come lo sono gli spalti e la pista d’atletica.

Nel frattempo, proprio per ridurre al minimo i tempi di attesa proseguono a ritmo spedito i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’intera struttura, vale a dire per il campo numero uno, per la pista di atletica, gli spogliatoi, gli spalti e il resto degli impianti. Il tutto, spiegano dall’Amministrazione, sarà verificato al termine dell’istruttoria in corso da parte della Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco:

«La convenzione sarà aggiornata nei suoi articoli a seguito del rilascio della regolare agibilità da parte dei Vigili del Fuoco al termine delle istruttorie in atto».

La gioia dei ragazzi dell'Accademia

Scontata la soddisfazione dei responsabili dell’Accademia Calcio, che hanno commentato positivamente il ritorno sull’erba del Pertini:

«È stato un rientro molto emozionante alcuni ragazzi hanno baciato la terra del campo e anche i genitori hanno detto che era ora che tornassimo. L’Amministrazione ci ha concesso questo campo, che è staccato dal resto dell’impianto, anche per consentirci di riavere un po’ la fiducia dei genitori. Ringraziamo ovviamente la giunta per quando fatto».

La speranza a questo punto è che tutto possa proseguire per il meglio, sia per il centro sportivo che per i giovani calciatori.