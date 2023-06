Dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus ritorna quest’anno l’appuntamento con la Stramagenta. La gara podistica è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza dell'assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello e Davide Daccò della Asd Trecate Run, organizzatore dell'evento con il Comune di Magenta.

Ritorna la Stramagenta

La scelta del titolo per il grande ritorno di una competizione che è entrata nel cuore di tutti i magentini e non è stata quella di «Correre dove si è fatta la storia» ed i partecipanti potranno immergersi nel percorso tra le vie cittadine che sono state teatro della famosa battaglia risorgimentale.

L’appuntamento per la manifestazione sportiva è stato fissato per martedì 27 giugno con ritrovo nella Tensostruttura di Piazza Mercato e partenza e arrivo in via Matteotti.

La soddisfazione dell'assessore Cuciniello

«Dopo l'importante evento di martedì 13 giugno con l'arrivo a Magenta del Giro d'Italia Next Gen Under 23, vivremo un grande ritorno molto atteso: quello della Stramagenta che molti magentini e tanti amanti della corsa aspettavano da tempo dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Un ritorno fortemente voluto dalla Amministrazione comunale per una manifestazione sportiva che si presenta, diversamente dal passato, in estate e nella collocazione notturna a partire dalle ore 20.45», ha spiegato l’assessore Cuciniello nel corso della presentazione.

Il percorso, su due giri di 5 km l'uno, è certificato dalla federazione. Si tratta di una gara nazionale Fidal che sicuramente vedrà come nel passato la partecipazione anche di top runner.