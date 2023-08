La seconda metà dell’estate e l’inizio dell’autunno sono senza dubbio alcuno la parte migliore dell’anno per i «fungiatt». I raccoglitori di funghi vanno infatti a nozze con questo periodo, ritenuto dai più, il migliore per trovare tra i boschi questi pregiati tesori culinari.

Ritorna da settembre l'ispettorato micologico di Ats

Se da un lato i funghi sono considerati delle vere e proprie prelibatezze, bisogna comunque fare molta attenzione perchè è facile incappare, soprattutto per i meno esperti, in funghi velenosi ed è proprio per questo che a partire dal prossimo mese l’Ats Città Metropolitana attiverà dal 4 settembre fino al 30 novembre un servizio gratuito di ispettorato micologico.

Le quattro sedi

Quattro le sedi previste: Parabiago in via Spagliardi 19 il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16, Garbagnate Milanese in via per Cesate 62 al quinto piano dell'Rsa Pertini il lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30, Castano Primo in piazza Mazzini 43 il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16 e Magenta, all’interno della palazzina N dell’ospedale Fornaroli il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16.

Per accedere al servizio, scegliendo una delle quattro sedi in base alla comodità, è necessario prendere un appuntamento chiamando ai numeri 0285785865 o 0285784198. Le persone potranno portare così i funghi raccolti per un controllo da parte di personale qualificato, fugando così qualsiasi dubbio ed essere più tranquilli nel cucinarli e mangiarli.