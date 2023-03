Ritorna "Custodiscimi": migliaia di piantine nei balconi dei cittadini

Tutti i cittadini di Arese e non solo possono ritirare già questi giorni le piantine del progetto "Custodiscimi" per tenerne cura fino a novembre, per poi restituirla.

Torna "Custodiscimi" per prendersi cura delle foreste di domani

E' partita in questi giorni la seconda edizione dell’iniziativa Custodiscimi che vede nuovamente insieme Forestami, ERSAF e Legambiente e che è aperta a tutti i cittadini e alle cittadine della Città metropolitana.

Lo scopo è sensibilizzare e coinvolgere nuovamente le persone nella cura, nell’implementazione e nella manutenzione del nostro patrimonio verde, su cui possiamo contare ogni giorno e che ci fornisce servizi eco-sistemici preziosi se non indispensabili. I cittadini potranno contribuire a incrementare il capitale naturale del nostro territorio, diventando custodi di una pianta.

L’iniziativa si articola in tre momenti principali:

Nel mese di marzo sarà possibile prenotarsi per il ritiro della pianta, tramite un form presente sul sito https://forestami.org/custodiscimi/, presso uno dei punti ritiro individuati nei 9 Municipi di Milano e in 10 punti dell’area metropolitana, tra cui Albairate, Basiano, Bollate, Carpiano, Cernusco sul Naviglio, Inveruno, Legnano, Parco Nord Milano, Rosate, Zibido San Giacomo; sabato 25 marzo 2023 ci sarà il ritiro effettivo delle piantine da parte dei cittadini nel punto prescelto; nel mese di novembre 2023 verrà definita la giornata di restituzione delle piantine.

Le 2.500 piantine di Custodiscimi saranno affidate ai loro custodi, che se ne prenderanno cura anche grazie ai consigli degli esperti di Forestami. Una volta restituite, nel mese di novembre, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, gli agronomi ne verificheranno lo stato di salute per poi destinarle ai progetti di piantagione di Forestami 2023-2024, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani.