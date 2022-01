Ritardi superstrada Rho-Monza: un'interrogazione in Regione

Il Consigliere regionale Massimo De Rosa del Movimento cinque stelle ha presentato un'interrogazione per chiedere novità sui ritardi della Rho-Monza.

Il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, interroga Regione Lombardia in merito ai ritardi legati all’iter di realizzazione della superstrada Rho-Monza, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di mitigazione dell’impatto ambientale.

«La superstrada doveva snellire il traffico durante Expo 2015 - ha affermato De Rosa - Siamo nel 2022 e i cittadini devono ancora fare i conti, ogni giorno, con i disagi imputabili ai ritardi legati alla realizzazione dell’opera. Dallo scorso ottobre, la chiusura dell’uscita di Novate genera ingorghi in via Polveriera, verso la Comasina e viceversa e nel sottopasso di via Vittorio Veneto. Mezz’ora al giorno per percorrere circa 500 metri è inaccettabile, anche in funzione delle ripercussioni sulla qualità dell’aria. Per questo ho chiesto a Regione Lombardia di rendere note le motivazioni dei ritardi".