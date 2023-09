Riqualificazione del Fontanile "Della Casa" a Sedriano: l'Amministrazione ha esaminato il progetto di Cap.

A spiegare la situazione il sindaco Marco Re:

Ha continuato il primo cittadino:

"L'intervento sul Fontanile della Casa consiste in opere di scavo e idrauliche , finalizzate a riattivare il corso d'acqua del fontanile, in opere di riqualificazione del verde circostante e in opere per la sua fruizione. Verranno realizzati un percorso lungo la sponda del fontanile e un pontile, a ridosso dello specchio d'acqua: il tutto con materiali naturali , come richiesto dal Parco Sud. Chiederemo a breve un incontro con Cap e Parco, per un confronto sui dettagli del progetto".