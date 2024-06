Riqualificazione del centro storico: il Comune di Arese apre le porte ai cittadini

La rivitalizzazione del centro storico, nucleo dal quale si è sviluppata la città, è tra i punti cardine dell’attività dell'Amministrazione di Arese che presenterà ai cittadini i progetti dedicati alla sua riqualificazione.

Un luogo di tradizione, dove un tempo erano presenti botteghe e attività artigianali e che, in questi anni, vede il ritorno di tanti giovani, che hanno deciso di vivere nelle case di corte, simbolo del centro cittadino.

La sfida del Comune è rianimare il tessuto economico della città, favorire il commercio di vicinato, riattivare le relazioni tra le persone. Una rigenerazione urbana e commerciale che possa riportare i cittadini a rivivere il centro con entusiasmo.

"Stiamo mettendo in campo quello che riteniamo possa rendere più attrattivo il centro storico, valorizzare il patrimonio storico-culturale, ridefinire gli spazi pubblici per un migliore utilizzo da parte di tutti: cittadini residenti, commercianti, pedoni, ciclisti, utenti delle varie attività presenti - fanno sapere dall'Amministrazione - Un percorso che sarà condiviso in incontri dedicati ai commercianti e ai residenti e, infine, a chiunque abbia voglia di prendere visione del progetto preliminare e dare i propri suggerimenti. La Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo, che quest’anno durerà tre giorni dal 28 al 30 giugno, sarà la prima occasione in cui potremo ritrovarci in centro per celebrare la nostra città e la nostra comunità. Per questa edizione, pur mantenendo saldo il forte legame con la tradizione, ci saranno tante novità, come ad esempio il mercato dell’artigianato di Flug Market, le marching band, street food, musica, artisti di strada".