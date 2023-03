"Ripuli-amo l’Olona": volontari al lavoro per far respirare il fiume

"Ripuli-amo l’Olona".

"Ripuli-amo l’Olona": oggi l'iniziativa di volontariato ambientale targata Wwf

È l’invito che Wwf Insubria e Uildm Legnano hanno rivolto a tutti i cittadini per la mattinata di oggi, domenica 5 marzo 2023. A partire dalle 10 infatti è andata in scena una passeggiata/pulizia delle sponde del fiume Olona e del Parco Castello di Legnano, nell’ambito di Ri-party-amo, il progetto nazionale ambientale nato dalla collaborazione tra Wwf Italia, Intesa Sanpaolo e Jova beach party.

I volontari hanno raccolto i rifiuti (di plastica soprattutto) che soffocano il fiume

I volontari si sono dati appuntamento di fronte al Castello Visconteo con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla sostenibilità del fiume che attraversa Legnano. "La forte antropizzazione dell’Olona, incanalato in argini di cemento e pietra, lo rende particolarmente inquinato e pieno di rifiuti, in particolare plastica - ha spiegato il Wwf - Insieme possiamo pulirne un tratto per tutelarne il delicato ecosistema".

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dalla Fondazione comunitaria Ticino Olona

I volontari hanno ricevuto il kit di Ri-party-amo composto da t-shirt, guanti, cappellino, stringbag e sacchetti per l’indifferenziata. L’iniziativa di pulizia è patrocinata dalla Fondazione comunitaria Ticino Olona.