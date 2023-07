Ripresa con successo la "Festa del Balon"

Grande successo per la Festa del Balon, giunta alla sua 44° edizione. Una tradizione che si era fermata per l’emergenza sanitaria, che ha ripreso giovedì scorso ad Abbiategrasso.

Edizione numero 44

La Festa del Balon è iniziata nei giorni precedenti giovedì 29 giugno 2023 con il Triduo di Preparazione ed è proseguita domenica 25 con la Santa Messa per la Festa Patronale, la processione con la statua di San Pietro per le vie del rione e la benedizione in chiesa e bacio della reliquia. Lunedì 26, l'ufficio generale per i defunti e la celebrazione degli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti nativi o passati da San Pietro e dei sacerdoti del decanato.

«L’associazione Amici del Palio di San Pietro, vuole ringraziare per la buona riuscita della Festa di Balon l’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale, le Suore di Betlem per il bel Balon che hanno fatto, il Parroco don Giuseppe e il Vicario don Leandro, la Riseria Tarantola per l’ottimo riso, Forno e Sapori per aver cucinato i 25 chili di risotto che è stato distribuito a tutti i presenti – ha raccontato Tiziano Preversi presidente Amici del Palio - la ditta Tacchini Simone, hai tre Deejay del gruppo i Fatmancity , la straordinaria presenza della Banda Filarmonica, tutti i Contradaioli che si sono prestati, e per finire ha tutta la gente che ci ha dato fiducia partecipando alla 44° Festa di Balon».

Ora ci stiamo avvicinando all’evento clou quello del Palio di San Pietro. La macchina organizzativa è già operativa per garantire un kermesse indimenticabile. Quest’ anno la sfida si disputerà il 1 Ottobre 2023.

«Dopo la pandemia che ha fermato per 3 anni la festa di Balon si è svolta regolarmente, è stata un’ottima serata che ha visto la presenza di numerose persone, che finalmente sono potute tornare a rivivere una tradizione radicata – ha aggiunto Preversi - è iniziata la serata con il Parroco don Giuseppe Colombo assieme all’assessore Roberto Albetti che hanno bruciato il bellissimo Balon accompagnati dalla Banda Filarmonica, poi si è passati al breve discorso dell’assessore Albetti.Dopo la cerimonia ufficiale anche il momento di convivialità – conclude - si è passati alla distribuzione del risotto gratuito a tutti i presenti».

Lo scorso 3 maggio l’Associazione «Amici del Palio di San Pietro» ha comunicato i vincitori del concorso «Dipingi il Cencio» per il 44° Palio che si disputerà Domenica 01 Ottobre 2023. I vincitori sono Matthews Abbinante , Henri Gjikolaj della classe 3^ B della scuola «Aldo Moro». I ragazzi verranno premiati durante la mattinata di Domenica 24 Settembre 2023, durante la cerimonia ufficiale di presentazione del “Cencio” in Piazza Marconi.